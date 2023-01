Rialzi ingiustificati | mano dura del Governo contro i “furbetti Il Mef “muove” la Finanza

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 8 gennaio 2023) Con la complicità dell’opposizione che strepita, qualcuno fa il “furbo”, come già accaduto in passato. Compagnie, intermediari, finanzieri senza scrupoli o direttamente i distributori su strade e autostrade fanno affari d’oro sui carburanti, nonostante i prezzi in ribasso sui mercati? Probabile, anzi, certo. Di sicuro ilMeloni ha deciso di intervenire per capire dove si annida la speculazione sui prezzi della benzina, diesel, metano e gas ai distributori. La fine della “sterilizzazione” delle accise sui carburanti non giustifica ialle pompe di questi ultimi giorni, anzi, sembra essere un pretesto per le speculazioni. Non a caso, è già partito un esposto all’Antitrust del Codacons che chiede di aprire una istruttoria per la possibile fattispecie di intesa anticoncorrenziale. E così dopo la denuncia a Procure e Guardia di ...