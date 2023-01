Renfield | Nicolas Cage è un Dracula “sopra le righe” nel trailer ufficiale

(Di domenica 8 gennaio 2023) Di recente è stato diffuso ildi, un nuovo horror dai toni “esasperati” cone Nicholas Hoult. La clip promozionale, rilasciata a pochi giorni dal primo teaser, ci dà uno sguardo più completo sul progetto: ecco cosa aspettarsi. Il fascino del vampiro torna nuovamente a conquistare il grande schermo, grazie all’attesissimo. Basato sull’omonimo personaggio letterario nato dalla penna di Bram Stoker, si tratta del fedele aiutante diche, in quest’ultima trasposizione cinematografica, è interpretato da Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, The Menu). Al suo fianco, nei panni del Principe delle Tenebre, spicca invece, che finalmente si mostra in ...

