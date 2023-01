Regno Unito | il beato Carlo Acutis sempre più popolare | a lui dedicate chiese | vetrate e bassorilievi

Leggi su ildenaro

(Di domenica 8 gennaio 2023) Una cappella con un suo bassorilievo, proprio nella chiesa cattolica di Corpus Christi a Covent Garden, a Londra, nel centro di quell’Inghilterra secolarizzata che ormai fa fatica anche a ricordarsi chi sia Gesù. Eppureriesce a rievangelizzare anche oggi questotornando, con la sua fede e la sua completa devozione, all’Eucarestia, in quella città dove è nato ed è stato battezzato, nel maggio 1991, nella chiesa di Nostra Signora dei Dolori a Chelsea. E centinaia di giovani inglesi – scrive Famiglia Cristiana – scoprono la sua figura, lo adottano come modello di ruolo e imparano come possono avviarsi alla santità, seguendo il suo piano fatto di Messe e rosari quotidiani, confessioni settimanali, carità per i meno fortunati e Adorazione eucaristica. Il...