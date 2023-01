Regionali Lazio | Francesco Rocca contestato dal fratello | “Non ti vergogni?” E lui si difende

Leggi su tpi

(Di domenica 8 gennaio 2023) Alcune ombre del passato di, candidato del centrodestra alla Regione, sono tornate alla ribalta nelle scorse ore a causa di un’intervista del 21 dicembre scorso e deldel politico che lo ha attaccato e sconfessato pubblicamente. Ma andiamo per gradi. L’ex presidente della Croce Rossa, fortemente voluto dalla Meloni come candidato alle, lo scorso 21 dicembre in un’intervista, a proposito della sua condanna a due anni per spaccio di droga, ha spiegato: “Mia madre da lì a poco sarebbe morta per un cancro, ero molto sofferente e iniziai a usare gli stupefacenti. Vivevo a Ostia e sono finito in un giro di amicizie sbagliate”.ha fatto riferimento ai primi anni ’80, quando aveva 19 anni, viveva sul litorale romano e fu ...