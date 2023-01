Reddito di cittadinanza | nessun giro di vite sull’offerta congrua | a rischio i risparmi previsti in manovra

Leggi su open.online

(Di domenica 8 gennaio 2023) Uno degli argomenti di polemica più forti contro il funzionamento deldiè collegato al diritto del percettore del sussidio di rifiutare un’offerta di lavoro che non sia «» rispetto alle proprie competenze e al proprio profilo professionale. Un diritto che è stato oggetto di diverse critiche – perché, è stato detto da più parti, chi percepisce un sussidio pubblico dovrebbe essere agevolato nella scelta dell’attività da svolgere per ritornare nel mondo del lavoro – sfociate anche in diversi interventi approvati con la recente legge di bilancio. Accanto ad alcune misure volte a rendere più selettivo l’accesso alla misura (come la riduzione della durata del trattamento a 7 mesi per i soggetti «occupabili» o la decadenza, per i soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni, del beneficio in caso di rifiuto o ...