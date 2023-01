ilGiornale.it

Principedi nuovo positivo al Covid, scatta l'isolamento Nel 2021 è partita l'iniziativa di ... ha sottolineato il museo che sia investire 1 miliardo di sterline nel Rosetta Project, che ...... Leyla Martinucci, soprano pugliese trapiantata a Roma, sia un'altra importante "prima": ... A luglio segue il debutto al Teatro di Sandi Napoli con 'Cavalleria Rusticana' di Mascagni, ... Re Carlo prepara la "vendetta" contro Harry: così lo "cancella" Per la rubrica "Storie d'Altri tempi" un bellissimo racconto del professor Giulio Iudicissa che ci riporta indietro nel tempo al 27 gennaio 1735 quando a Corigliano arrivò in visita il Re delle due Si ...In queste ore Carlo Conti ha voluto fare una clamorosa confessione, vuotando il sacco su Maria De Filippi: che cos'ha detto il presentatore.