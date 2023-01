Raspadori | “Un giocare al Napoli A casa indosso la maglia azzurra”

(Di domenica 8 gennaio 2023) Giacomoha parlato della sua nuova avventura aldurante una intervista a Dazn per la rubrica ‘Heroes’. L’attaccante ha voluto fortemente vestire ladel. La sua volontà è stata decisiva per convincere il Sassuolo a cederlo al club di Aurelio De Laurentiis.ha rifiutato anche la Juventus che si è interessata molto a lui. Durante l’intervista a Dazn,ha detto: “Vedere il mio nome sulladelè un grande onore. E’ unaprestigiosa. Le maglie dei primi 2 gol ale conservo, ogni tanto aledi nuovo, quelle non si lavano, sono ancora sporche di campo“. L'articolo proviene da Calcio ...

E senza nemmeno rimpiangere gli assenti, perché Zielinski epartono in panchina per ... Troppo poco per spaventare il Napoli , che ha il merito disempre come se dovesse rimontare lo ...Devonotutti in questa ripresa del campionato. Qualche azzurro, fra i titolarissimi, non è ... Quindi,e Simeone in panchina. A Marassi dovremmo vedere un Napoli più veloce e reattivo. ... Sampdoria-Napoli: formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Raspadori Giacomo Raspadori ha parlato della sua nuova avventura al Napoli durante una intervista a Dazn per la rubrica 'Heroes'.Luciano Spalletti ha annunciato tre o quattro cambi di formazione rispetto quella che è scesa mercoledì sera allo stadio San Siro contro il Milan.