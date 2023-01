Raspadori | «Le maglie dei primi due gol con il Napoli non le lavo mai»

(Di domenica 8 gennaio 2023) L’attaccante del, Giacomo, ha rilasciato una lunga intervista a “Heroes“, programma di DAZN.che andrà in onda integralmente mercoledì. Intanto sono uscite alcune frasi del calciatore azzurrointervista Dazn «Vedere il mio nome sulla maglia delè un grande onore. È una maglia prestigiosa. Ledei2 gol ale conservo, ogni tanto a casa le indosso di nuovo, quelle non si lavano, sono ancora sporche di campo» Qualche tempo fa scrivemmo dell’esplosione del fenomenoche era avvolta in una confezione con su scritto “maneggiare con cura”. Fatta salva la genuinità del calciatore di 22 anni che aveva gli occhi scintillanti già alle visite mediche a Villa Stuart. Quell’espressione sognante come se ...

IlNapolista

...intervista Dazn "Vedere il mio nome sulla maglia del Napoli è un grande onore. E' una maglia prestigiosa. Ledei primi 2 gol a Napoli le conservo, ogni tanto a casa le indosso di ...... Makengo, Samardzic e Lovric in lizza per sole due. Attenzione anche alla possibile mossa di ... novitàper Spalletti A livello mercato tiene banco la questione Bereszynski che ... Raspadori: «Le maglie dei primi due gol con il Napoli non le lavo ... Non solo il minuto di raccoglimento: le dediche dei club all'ex calciatore scomparso venerdì, con i blucerchiati che hanno anche ricordato l'allenatore serbo alla presenza dei suoi figli Le emozioni, ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...