(Di domenica 8 gennaio 2023) Giacomoha parlato della sua nuova avventura aldurante una intervista a Dazn per la rubrica ‘Heroes’. L’attaccante ha voluto fortemente vestire ladel. La sua volontà è stata decisiva per convincere il Sassuolo a cederlo al club di Aurelio De Laurentiis.ha rifiutato anche la Juventus che si è interessata molto a lui. Durante l’intervista a Dazn,ha detto: “Vedere il mio nome sulladelè un grande onore. E’ unaprestigiosa. Le maglie dei primi 2 gol ale conservo, ogni tanto aledi nuovo, quelle non si lavano, sono ancora sporche di campo“. L'articolo proviene da Calcio ...

Chi non ne ha paura è certamente Giacomo, l'attaccante del Napoli e della ... sogna di recitare ma ammette: 'Sono un ragazzo fortunato perché faccio quello che. Dopo Tokyo ...Mi nutro dell'affetto della gente,il calcio, in qualunque posto e in qualunque categoria. Da ... Fra i giovani italiani, a me piace molto, anche se è più seconda punta. Mi ricorda Aguero ... Raspadori: “Amo giocare nel Napoli. A casa indosso la maglia azzurra” Sul nostro settimanale il pilota della Ferrari racconta in esclusiva le sue passioni e la sua vita lontano dalle piste. Da non perdere anche la storia di Raspadori e un'intervista al fiorettista Marin ...Jack Raspadori si candida a tornare protagonista del Napoli da titolare: Luciano Spalletti pensa a lui per sfidare e battere la Sampdoria ...