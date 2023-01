Rapina con sparatoria al centro scommesse nel napoletano | ladri in fuga con 15mila euro

Agenzia ANSA

Gli agenti del commissariato di polizia Ivrea e Banchette ha tratto in arresto un cittadino marocchino di venti anni, gravemente indiziato diin concorsopersona rimasta ignota. A seguito della segnalazione della Centrale Operativa di un furto di monopattino ai danni di un cittadino nigeriano gli agenti si recavano presso l'area ...Lo racconta Mundo Deportivo. Il tentativo diè andato in scena durante la partita contro il Cadice. Per ora nessun arresto Napoli 02/05/... Così raccontavamo la partitail Cadice. Il Valencia ... Rapina con sparo in centro scommesse nel Napoletano Gli agenti del commissariato di Ivrea hanno arrestato un marocchino di venti anni per rapina in concorso. Il giovane, insieme ad un complice al momento ignoto, ha portato via un monopattino e una coll ...Una tomba rom del cimitero Flaminio (noto anche come cimitero di Prima Porta) di Roma è stata razziata, con i ladri che hanno portato via ... per un totale di circa 5 chili di peso di oggetti d’oro.