Quirinale | Repubblica costretta alla resa | il sondaggio che fa godere Meloni

Quirinale

...a fine gennaio scorso durante la partita per la designazione del nuovo presidente della. ... La guerra in Ucraina Disbrigata la pratica del, per tutti i partiti sarebbe poi arrivata ...... laCispadana. Nella Giornata nazionale della Bandiera compaiono le dichiarazioni del, di Palazzo Chigi, dei ministri e degli esponenti del centrodestra, tutti parlano per il '... Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio ... ROMA (ITALPRESS) - "Nel trentesimo anniversario dell'uccisione di Giuseppe Aldo Felice Alfano, mi unisco al cordoglio dei familiari, ricordando il suo ines ...La Festa del Tricolore, ufficialmente Giornata nazionale della bandiera o Giornata Tricolore, è una giornata celebrativa nazionale italiana, istituita per ricordare la nascita della bandiera d'Italia.