Questo è stato il Monza

Leggi su justcalcio

(Di domenica 8 gennaio 2023) Rimbalza dalla Spagna la seguente news che riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua spagnola: 01/07/2023 ore 23:35 TEC L’Inter perde due punti per un gol in sconto di Caldirola (2-2) Questa sconfitta non lascia nel nulla la bella vittoria ottenuta la scorsa settimana contro la capolista Napoli Al 93?, in uno sfortunato tiro verso la propria porta dumfriesquando già sentiva che l’ottava vittoria nelle ultime nove giornate era sua, il Inter ha subito una frenata molto brusca contro ilcon un pareggio (2-2) che lascia la vittoria della giornata precedente contro la capolista, l’ Napolie lo porta via dal podio della classifica del Una serie. LUN INT FORMAZIONIDire Gregorio; Marlon (Caldirola, 46?), Mari, Izzo (Caprari, 88?); Birindelli (Colpani, 73?), ...