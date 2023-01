Quel filo tra Ratzinger e lady Diana | la rivelazione-bomba di Luigi Bisignani

(Di domenica 8 gennaio 2023) Addio al papa Emerito, Joseph, Benedetto XVI. Pochi giorni fa i funerali in San Pietro celebrati da Papa Francesco. E da qual giorno tutte le polemiche che ne sono seguite, le accuse all'attuale Pontefice da parte del fronte conservatore e da parte di padre Georg. Insomma, il Vaticano è una polveriera. E in una certa misura ha stupito un po' tutti l'enorme ondata d'affetto per, un affetto che forse era difficile immaginare, poiché Benedetto XVI è stato un Papa a tratti anche molto contestato, soprattutto dall'universo progressista. E sulla base di questo stupore muovono le riflessioni di, riflessioni che trovano diritto di cittadinanza sul Tempo di oggi, domenica 8 gennaio. E l'uomo che sussurra ai potenti, sul quotidiano capitolino, si spende in un intrigante parallelismo tra ...

Il Tempo

... forse è vero, forse no, probabilmente è solo di cattivo umore (capita) e così risponde un... Un Gianni Letta, per intenderci (qualcuno aveva ipotizzato che inruolo potesse giocare Fazzolari: ...... in cui non mancapizzico dì frustrazione e impotenza, quella sensazione dì non essere padroni ... "di tristezza, cuore nel cappotto e rosicchiar la vita fino all'osso" resta allora l'unica ... Papa Ratzinger, quel filo tenue che lo lega a Lady Diana