Quel filo tenue che lega Ratzinger a Lady Diana

(Di domenica 8 gennaio 2023) Caro direttore, lo sgomento post mortem negli episcopati americani e tedeschi reclamano risposta ad una sola domanda: «Ora che Benedetto è nella luce di Dio, chi porterà avanti in terra i suoi insegnamenti e la sua testimonianza di fede?». Nella nebbia di Piazza San Pietro il mondo cattolico, triste e disorientato, sperava di cogliere nell'orazione di Papa Francesco, sia pur in «bergogliese», una qualche continuità nell'operato del Papa Emerito, così come fece lo stesso, fin dalla sua omelia per le esequie di Giovanni Paolo II e poi per tutta la sua vita, accompagnando con«Seguimi» i suoi momenti più difficili. Così, purtroppo, non è stato. Bergoglio, forse troppo provato fisicamente, non è riuscito a trasmetterel'afflato che invece nella piazza era palpabile. Un'onda anomala che ha visto in prima fila anche la ...