Quanto guadagna Paolo Bonolis | è uno dei volti TV più ricchi

Leggi su comeguadagnareoggi

(Di domenica 8 gennaio 2023) Quando? Secondo Forbes, è uno deitelevisivi italiani più. Oltre a essere un noto conduttore televisivo, è un imprenditore di successo, quindi ha fatto una serie di investimenti diversificati nel corso degli anni. Oltre alla gestione della sua produzione televisiva,ha anche investito in diverse attività commerciali, tra cui industria alberghiera e ristorazione. Ha anche investito nel settore immobiliare in Italia e all’estero. Inoltre,ha partecipato a numerose operazioni di finanza straordinaria come advisor della società di private equity INVIMA Spa. La stessa società è coinvolta in un progetto di venture capital in Nigeria che prevede investimenti nell’industria farmaceutica. Ma vediamo ora ...