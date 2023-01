Qatar-gate | spuntano 247 votazioni europee sospette La galassia con lobbisti e Azerbaijan dietro lo scandalo

Affaritaliani.it

... l'alleanza Pd - 5 Stelle: Conte fa saltare i tabù Sarà che sono decisioni prese a cavallo dei brindisi natalizi , sarà l'aria di Cortina o le preoccupazioni sul, ma è difficile trovare ...... Diplomazia a destra di B - XVI: Meloni incontra Weber Il Parlamento Ue pronto a revocare l'immunità di Cozzolino (anche con i voti del Pd) Il folle pentimento del Partito democratico sul... Qatar-gate, il tariffario della cricca: 50mila € per ogni legge pro-Marocco Perché per anni le attività lobbistiche che hanno indirizzato l’Unione Europea non sono mai state sottoposte ad una regolamentazione ferreaResta agli arresti domiciliari Silvia Panzeri, la figlia di Antonio Panzeri, l’ex eurodeputato in cella a Bruxelles nell’ambito del Qatar-gate. La Corte d’Appello di Brescia ha rigettato la richiesta ...