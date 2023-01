Putin? Il segnale che dobbiamo dare al mondo | la sfida della figlia di Bob Kennedy

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 gennaio 2023) «Si tratta di una guerra illegale, di un atto di aggressione provocato da. Come organizzazione per i diritti umani ci stiamo concentrando sui crimini di guerra commessi dalle forze russe e stiamo lavorando con i governi per aiutarli a documentare le terribili atrocità commesse quotidianamente». Chi parlaguerra tra Russia ed Ucraina è Kerrydi Bobe nipote dell'ex presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald, intervenendo alla iniziativa “La terrazzadolce vita” tenutasi di recente a Rimini nel parco Fellini del Grand Hotel. Dal 1981 laè un'agguerrita attivista per i diritti umani avendo fondato nel 1988 il Robert F.Center for Human Rights.Kerry, ci sono già dei ...