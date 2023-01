Prosegue il lavoro delle Fere in vista della ripresa del campionato

(Di domenica 8 gennaio 2023) Doppia seduta di allenamento per i rossoverdi, oggi al Giorgio Taddei.personalizzato per Alfredo Donnarumma e Marco Capuano mentre Francesco Cassata si è allenato in palestra (affaticamento ai flessori). Assente Luca Ghiringhelli, risultato positivo al Covid 19 nella giornata di ieri.Domani ancora giornata di test (al mattino) e allenamento, a porte aperte, nel pomeriggio.La seduta inizierà alle 15.00, sempre all’antistadio. Ricordiamo che ilriprenderà domenica 15 gennaio alle 16.15, al Liberati, con l’Ascoli. Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Ternana Calcio

