Programmi TV di stasera | domenica 8 gennaio 2023 Su Rai3 il film su Stanlio & Ollio

(Di domenica 8 gennaio 2023)Rai1, ore 21.25: Le Indagini di Lolita Lobosco – Nuova Stagione Fiction. 2×01 – Mare Nero: La partenza di Lolita e Danilo per una vacanza da sogno in Egitto è rimandata per un tragico incidente accaduto in mare. Ma fin dai primi rilievi la Lobosco capisce che qualcosa non torna. Rai2, ore 21.00: N.C.I.S. Los Angeles – 1^Tv Serie Tv. 14×01 – Il Seme del Dubbio: L’N.C.I.S. indaga su un’esplosione presso un’azienda che procura droni ad Esercito e Marina. Intanto, in Siria viene ritrovato un corpo carbonizzato di una donna di piccola statura che fa pensare ad Hetty. 21.50: Fire Country – Novità Serie Tv. 1×01 – Redenzione: Bode Donovan, un giovane detenuto in cerca di redenzione e di una pena detentiva ridotta, aderisce a un programma antincendio nel nord della California, dove lui e altri detenuti collaborano con ...

Lunedì 9 gennaio alle ore 20,30 a Castellammare di Stabia, sua città natale, è in programma un omaggio a Raffaele Viviani in occasione dell'anniversario della sua nascita (9 gennaio 1888) nello spetta ...