Prezzi più che raddoppiati Centrosinistra nel mirino per i rincari Atm

Il Sole 24 ORE

Questo è sempre stato un fattore politicoche economico. Ciò che rincuora sono i mercati. La ... Benzina e diesel, è una rapina:folli, quanto pagheremo per litroLa benzina è di nuovocara , con iche sono tornati ai livelli di fine luglio. Mercoledì 4 gennaio le cifre erano di 1,693 euro al litro in self - service e di 1,841 euro al litro in ... Energia, guida per orientarsi nella giungla del libero mercato