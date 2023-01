Prezzi-choc della benzina | inchiesta in procura | chi c' è dietro E Salvini

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 gennaio 2023) Dopo la cancellazione dello sconto per il carburante, il prezzo die diesel sta salendo in modo folle. Ingiustificato. Infatti il costo del diesel in autostrada si avvicina spaventosamente a 2,5 euro litro, mentre laè di poco sotto ai 2,4 euro per litro. Inoltre, vengono segnalate clamorose e ingiustificabili differenze di prezzo tra pompa e pompa. Insomma, si allunga sempre più corposa l'ombraspeculazione, come se la congiuntura economica in sé non fosse già sufficientemente ingestibile. Ed è in questo contesto che per evitare fenomeni speculativi, o meglio per stanarli, ladi Roma ha aperto un'indagine sui rincari, compresi quelli relativi al prezzo del carburante, il tutto sempre in un fascicolo che mira ad individuare eventuali speculazioni. Un'che mira a ...