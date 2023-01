Prezzi carburante | Codacons | scatta esposto ad Antitrust

(Di domenica 8 gennaio 2023) (Adnkronos) – Suidei carburanti parte una nuova offensiva legale del, che chiama in causa l’chiedendo di aprire una istruttoria per la possibile fattispecie di intesa anticoncorrenziale. E così dopo la denuncia a Procure e Guardia di Finanza, l’associazione dei consumatori presenterà domani un formaleall’, chiedendo di aprire una pratica per possibile cartello anticoncorrenza nel settore dei carburanti, e di acquisire presso tutti gli operatori della filiera la documentazione utile a capire se siano in atto manovre speculative per far salire in modo ingiustificato i listini alla pompa. “Vogliamo capire se all’interno della filiera dei carburanti ci siano cartelli, accordi o altre strategie vietate dalla legge tese a far salire immotivatamente i listini di ...

L'economia basata sulle esportazioni del Bangladesh e' stata colpita dal rallentamento della domanda, dall'aumento deidele dalle interruzioni di corrente, che hanno portato il suo ...In campo anche la procura di Roma che indaga sui rincari, compresi idel, nell'ambito di un fascicolo aperto per individuare eventuali speculazioni. Per evitare eventuali fenomeni speculativi suidei carburanti su strade e autostrade a seguito ...ROMA – Per evitare eventuali fenomeni speculativi sui prezzi dei carburanti su strade e autostrade a seguito dello stop degli sconti sulle accise, fonti del Mef confermano (come anticipato da alcuni ...Prezzi alle stelle per i carburanti, e la risalita sembra non volersi fermare. Ieri in alcune zone d'Italia e in autostrada il diesel è schizzato fino a sfiorare i 2,50 euro al ...