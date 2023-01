Prezzi benzina | controlli della Finanza su strade e autostrade

Il Fatto Quotidiano

...a dicembre aveva già detto alle Fiamme Gialle di monitorare la situazione sull'andamento dei... Giorgia Meloni, ma è chiaro che " sicuramente c'è della speculazione in corso sulla, ed è ...La prossima settimana verranno resi noti i risultati dei controlli Per evitare eventuali fenomeni speculativi suidei carburanti su strade e autostrade a seguito dello stop degli sconti sulle ... Non si fermano i prezzi dei carburanti: “In A1 benzina fino a 2,4 euro” Fonti del Ministero dell'Economia: già dato mandato alla Guardia di Finanza per i controlli. Salvini: "Sulle accise parleremo con Meloni" ...Secondo fonti del Mef il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha già dato mandato, lo scorso dicembre, la Guardia di Finanza a monitorare eventuali fenomeni speculativi sui prezzi dei carburan ...