Prezzi benzina | controlli della Finanza su strade e autostrade

(Di domenica 8 gennaio 2023) (Adnkronos) – Per evitare eventuali fenomeni speculativi suidei carburanti sue autoa seguito dello stop degli sconti sulle accise, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha già dato mandato, lo scorso dicembre, alla Guardia didi monitorare la situazione e la prossima settimana verranno resi noti i risultati deieffettuati. Lo confermano fonti del Mef. L'articolo proviene da Italia Sera.

