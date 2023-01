“Preparava un attentato al cianuro” | arrestato iraniano in Germania

(Di domenica 8 gennaio 2023) Roma, 8 gen — Gli investigatori dell’antiterrorismo hannonella regione della Ruhr,, un 32enneaccusato di essere in procinto di preparare attentati matrice islamica usando tossine letali comee ricina.in manette;attentati chimici La polizia tedesca ha scoperto la presenza del materiale tossico nel corso di un blitz nell’appartamento dello straniero a Castrop-Rauxel, una città di circa 70mila abitanti situata nella Renania Settentrionale-Vestfalia. La perquisizione è avvenuta intorno alla mezzanotte tra sabato e domenica. Lo hanno congiuntamente riferito stamattina, nel corso di una conferenza stampa, il pubblico ministero di Düsseldorf, la polizia di Recklinghausen e la polizia di Münster. Non è ancora stato appurato a se ...

