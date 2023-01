Prelemi celebrano l’amore tra successi e desideri | “Siamo diventati molto più complici”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 8 gennaio 2023): Giulia, Pierpaolo esbocciato al GFVip. L’imprenditrice e lo showman si raccontano in una versione inedita, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti nella Casa più spiata d’Italia durante la quinta edizione del noto reality show di Canale 5. A Verissimo da Silvia Toffanin, Giulia e Pierpaolo hanno ripercorso il loro puro amore che cattura ogni giorno sempre di più milioni di italiani. “Com’è stato tornare al GF dopo due anni?” chiede Silvia, “E’ stato emozionante, anche un pò imbarazzante, nonostanteuna coppia anomalanate sotto 870 telecamere ritrovarsi di nuovo in studio a baciarsi eravamo un pò… è stato bello. Cerchiamo di far vedere sempre la parte più bella perché questa è anche un pò la parte dei social, quindi anche se condividiamo tanto ...