Pozzuoli | terremoto nella notte – scossa avvertita in vari comuni Flegrei

Corriere del Mezzogiorno

... la terra si alza di 3 centimetri"molto leggero", è questa classificazione della scala ... Da novembre a oggi il Rione Terra, storico quartiere di, si è sollevato di 3 centimetri. Il ...L'evento,legato al bradisismo flegreo, ha avuto epicentro in mare al largo di via Napoli tra il Rione Terra died il quartiere napoletano di Bagnoli. La scossa è stata preceduta da un boato ... Terremoto a Pozzuoli e a Caserta: la Campania trema ancora Ennesima scossa di terremoto in Campania e la paura della crisi bradisismica ritorna. Che cos'è e perché le scosse potrebbero farsi più frequentiAl Rione Terra di Pozzuoli, il centro del fenomeno del bradisismo, in questi ultimi due mesi il sollevamento della terra è raddoppiato rispetto a quanto ...