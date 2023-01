Pomezia | “strage” di specchietti in centro | danneggiate tantissime auto | risveglio ‘choc’ per i residenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 8 gennaio 2023) Bruttoieri mattina per alcunidelcittadino di. Due intere file diparcheggiate infatti sono state prese di mira dai vandali che si sono ‘divertiti’ a mandare in mille i pezzi gli. Numerose le vetture. E’ successo nella notte tra venerdì e sabato: al mattino poi l’amara sorpresa.delledistrutti in Via Matteotti aLeerano parcheggiate lungo Via Matteotti, una delle strade laterali che porta a Piazza San Benedetto da Norcia. La strada, specie la notte del venerdì per via del mercato settimanale, è una delle vie principali utilizzata daidella zona per parcheggiare ...