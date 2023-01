Pomezia | la Befana “atterra” in 500 al Parco 51 FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 8 gennaio 2023) Al51 diquest’anno laha sfilato in 500: il 6 gennaio si è svolta la sesta edizione de “Lain 500”, raduno annuale organizzato dal coordinamento Litorale romano del Fiat 500 Club Italia. Per la prima volta, l’appuntamento si è tenuto nel51, centro commerciale situato sulla via Pontina. La giornata è iniziata con l’arrivo dei primi equipaggi alle 9:00, con le vetture che sono poi rimaste a disposizione degli appassionati dalle 10:00 alle 15:00, orario in cui si è infine svolta la sfilata delle Befane a bordo delle 500. Nel frattempo, si è tenuto il Trofeo Piston-Cup 2023 per gli iscritti al club, ospitato dal Kartodromo. Andrea Prudenzi, principale organizzatore e fiduciario locale del club nato a Garlenda, in provincia di Savona, si è detto ...