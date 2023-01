Poliziotto salva bimbo da soffocamento | elogio Meloni su Twitter

(Di domenica 8 gennaio 2023) Nel pomeriggio dello scorso 4 gennaio, all'interno dell'ufficio immigrazione di Bologna, in via Bovi Campeggi, un agente di polizia 23enne era riuscito a sbloccare le vie respiratorie di un bambino di ...

BolognaToday

... agente della Polizia di Stato, che con estrema lucidità e prontezzala vita al piccolo che ... Ilè così intervenuto, inizialmente prendendo il piccolo in braccio e mettendolo a testa ...... agente della Polizia di Stato, che con estrema lucidità e prontezzala vita al piccolo che ... Roberto Occhiuto: "Onore a Marco Tinello, giovanecatanzarese, che a Bologna ha salvato ... Bimbo di 2 anni non respira più, un poliziotto gli salva la vita (ANSA) - BOLOGNA, 08 GEN - Nel pomeriggio dello scorso 4 gennaio, all'interno dell'ufficio immigrazione di Bologna, in via Bovi Campeggi, un ..."Ci rende orgogliosi che il poliziotto protagonista del salvataggio, a Bologna, di un bimbo di appena due anni sia un catanzarese" ha detto Fiorita ...