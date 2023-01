Pitti Uomo torna con 789 brand Grande rilancio per Firenze e l’Italia E spazio agli animali

(Di domenica 8 gennaio 2023) Una rivincita: per la moda e, soprattutto, pere l'Italia.Pirtti, da martedì 10 a venerdì 13 febbraio 2023. E lo fa con 789in totale (311 provengono dall'estero, pari al 40% del totale),: l'edizione numero 103 si svolge alla Fortezza da Basso L'articolo proviene daPost.

Con 789 brand in totale (311 provengono dall'estero, pari al 40% del totale), torna: l'edizione numero 103 si svolge alla Fortezza da Basso di Firenze da martedì 10 a venerdì 13 gennaio. E sarà un'edizione ricca di novità che porterà con sé la voglia di muoversi, scoprire ...Il mondo degli animali si fa sempre più lussuoso ed entra a103 (10 - 13 gennaio a Firenze) nella nuova sezionePets che porta per la prima volta in Fortezza da Basso, alla ... Pitti Uomo 2023, 776 marchi esposti. A Firenze tanti segnali di ripresa - Cronaca - lanazione.it Tra i più noti musicisti da camera italiani, il pianista è deceduto nella mattina di domenica 8 gennaio. Aveva 74 anni ...PittiWay, tema dei saloni invernali di Pitti Immagine 2023, è il risultato del lavoro congiunto di creativi e artisti.