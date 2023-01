Pinto | “Per Kardsorp cerchiamo una soluzione” | poi la rivelazione sul rinnovo di Smalling

Leggi su rompipallone

(Di domenica 8 gennaio 2023) Partito molto bene il 2023 della Roma con la vittoria contro il Bologna e la forma ritrovata del loro giocatore più importante, Paulo Dybala. L’argentino, al rientro dal Mondiale, è apparso in grande forma ed oggi parte titolare a supporto di Abraham a San siro contro il Milan, in un match che sa già di spareggio Champions per i giallorossi. I 3 punti assumono un’importanza ancora maggiore per via delle debacle di due delle rivali più accreditate al quarto posto insieme alla squadra di Mourinho. Infatti, la Lazio ha pareggiato in casa contro l’Empoli mentre l’Inter è uscita con un solo punto dal’U-Power Stadium di Monza.Karsdorp(Photo by Alex Pantling/Getty Images)Intanto poco prima dello scontro diretto con i rossoneri, ha parlato ai microfoni di Dazn il direttore sportivo Tiago, soprattutto in ...