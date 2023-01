Pif | chi è | età | carriera | libro | chi è la moglie | figli | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 8 gennaio 2023) Conduttore, sceneggiatore, regista, attore e anche scrittore. Pif, soprannome di Pierfrancesco Diliberto èo del noto regista Maurizio Diliberto, con una passione per il cinema che ha sviluppato sin dalla tenera età. Ma andiamo a conoscerlo meglio. Vediamo tutto quello che sappiamo della vita privata e professionale di Pif. View this post onA post shared by Pif (@pif iltestimone) Dagli esordi al debutto di Pif Pif (soprannome che gli è stato dato dalla iena Marco Berry), all’anagrafe Pierfrancesco Diliberto, è nato a Palermo il 4 giugno del 1972 ed è un noto conduttore, autore, regista, attore, conduttore radiofonico e scrittore.o del regista Maurizio e di una maestra elementare, Pif si è appassionato al mondo del cinema fin da piccolo e, dopo aver frequentato il liceo ...