Pierre Gasly | anno negativo a Faenza | adesso il riscatto in Alpine

(Di domenica 8 gennaio 2023) Un capitolo importantissimo della sua carriera si è ufficialmente archiviato alla fine di questa ultima stagione di Formula 1. Una storia d’amore lunga con una scuderia che per prima ha scommesso sul suo talento.ha salutato, ufficialmente, l’AlphaTauri dopo tantissimi anni di militanza. Il francese ha lasciato la sua ex scuderia al termine di undavvero poco positivo che non ha regalato enormi soddisfazioni alla scuderia di, team satellite della Red Bull.per il francese si aprirà il capitolo: un salto di qualità per dimostrare, nuovamente, di che pasto è fatto. Le parole di, neo acquisto diper il 2023 (Credit foto – pagina Facebook)“Da parte mia ...

F1grandprix.it

... è infatti stato scelto dall' AlphaTauri come sostituto di, migrato in Alpine. La storia di De Vries è particolare in una Formula 1 in cui i ragazzi più talentuosi spesso riescono ad ...... il 2022 è stato senz'altro uno dei peggiori in termini di risultati per il team faentino; con soli 35 punti complessivi ottenuti trae Yuki Tsunoda, la 'sorella minore' della Red Bull ... F1 | Pierre Gasly: “L’AlphaTauri si aspettava un 2022 migliore” Il francese è convinto che la sua ex squadra possa rifarsi da un 2022 deludente, a tal punto da poter lottare per le posizioni di metà classifica ...La nuova stagione di Formula 1 porterà con sè tanti cambiamenti sia dal punto di vista dei piloti che dei team principal 2023 ...