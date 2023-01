Pianificava attentati con tossine letali | arrestato iraniano in Germania

La Stampa

Un cittadino iraniano di 32 anni e' stato arrestato nell'ovest della Germania con l'accusa di preparareterroristici di matrice islamica usando anche tossine letali come cianuro e ricina. Lo rendono noto la polizia e la procura di Dusseldorf. La perquisizione e l'arresto sono avvenuti nella ...Un cittadino iraniano di 32 anni è stato arrestato nell'ovest della Germania con l'accusa di preparareterroristici di matrice islamica usando anche tossine letali come cianuro e ricina , trovati nella sua abitazione. Lo rendono noto la polizia e la procura di Duesseldorf . La perquisizione e ... Iraniano arrestato in Germania, pianificava attentati chimici di matrice islamica: “In casa aveva tossine let… Un cittadino iraniano di 32 anni e' stato arrestato nell'ovest della Germania con l'accusa di preparare attentati terroristici di matrice ...(LaPresse) Un cittadino iraniano di 32 anni è stato arrestato a Castrop-Rauxel, nella regione occidentale della Ruhr in Germania, con l'accusa di aver ...