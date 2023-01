Perth Masters di Curling | l’Italia maschile si piazza al secondo posto

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il 2023 si apre con un altromento di prestigio. La Nazionaledi, dopo i trionfi degli ultimi mesi, apre la seconda parte di stagione con un ottimoal, in Scozia.allenata dal d.t. azzurro Claudio Pescia e formata da Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) si è arresa soltanto in finale agli scozzesi dello skip Mouat. Una sconfitta quasi inaspettata, arrivata nell’ultimo end del torneo quando gli azzurri – avanti per 4-2 – hanno subito ben 3 punti vedendo sfuggire il trionfo sul più bello. Chiusura a parte, la formazione tricolore ha una volta di più confermato il proprio ruolo sul panorama ...

La Trentino Curling Cembra si è aggiudicata l'argento al, uno dei più antichi tornei d'Europa, che si è svolto in Scozia dal 4 al 7 gennaio. Un gioco di alto livello, quello dei campioni azzurri che purtroppo non è bastato per imporsi in ...