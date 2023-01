Perché la sinistra non può fare la morale sullo spoils system Parla Pomicino

Leggi su formiche

(Di domenica 8 gennaio 2023) “Lo? Lalo ha mutuato dagli Stati Uniti e ora tentano dilaa Meloni: mi pare davvero una sciocchezza”. Paolo Cirino, ex democristiano di ferro, già ministro della programmazione economica, la vede così. In questi giorni sta montando la polemica sul giro di nomine che il governo, legittimamente, sta facendo in alcuni ruoli chiave dell’apparato statale. Ma non c’è nulla di che meravigliarsi. “Anzi, è più che legittimo”., come si spiega queste polemiche? Mi paiono davvero faziose., ripeto, furono i Ds con Prodi e Bassanini che vollero importare dagli Stati Uniti il modello dello. In questo modo tentarono di modernizzare il vecchio partito ...