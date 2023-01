Pensioni anticipate | l’editoriale | se cambiassimo completamente modo di pensare?

Leggi su pensionipertutti

(Di domenica 8 gennaio 2023) Come ogni anno ci approcciamo con molte speranze nel variegato mondo della previdenza per sperare in una nuova riforma previdenziale equa e strutturale non più rinviabile e di cui finalmente anche il Governo si è convinto. Cominceranno, quindi, a brevissimo, gli incontri con le parti sociali, con le associazioni datoriali, ci saranno molteplici dichiarazioni di politici su giornali e TV con la volontà, espressa da tutti, di modificare e superare la rigidità della legge Fornero che è ancora dopo dodici anni la legge di riferimento della previdenza in Italia. Abbiamo cominciato il 28° anno dall’introduzione del sistema contributivo per cui ormai anche per i lavoratori con più anzianità lavorativa oltre i 2/3 dell’assegno previdenziale sono calcolati con questo sistema, più penalizzante e che determina assegni sempre più bassi....