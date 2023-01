Pelle secca a causa del freddo? Questi rimedi naturali metteranno tutto a posto!

(Di domenica 8 gennaio 2023) Scopri quali sono iper contrastare lain inverno. Basterà metterli in atto per tornare ad avere unamorbida. Ilpungente digiorni… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Vogue Italia

...prima di andare a letto Ci sono diversi tipi di epidermide (, grassa, matura), quindi è necessario utilizzare dei prodotti specifici per proteggerla. Ma è anche fondamentale idratare la...Se l'umidità scende sotto questa soglia, l'aria diventa troppoe ciò (a lungo andare) ... È importante però maneggiarla con guanti e occhiali , perché a contatto con lapuò provocare ustioni. 6 tisane per la pelle acneica e secca che ci fanno stare meglio ogni giorno Gli americani parlano di "sugar face" quando la pelle è lucida e impura a causa delle abbuffate. Per riequilibrarla serve una skincare detox ...Valida alternativa al classico bagnoschiuma, l'olio doccia permette di detergere, idratare e nutrire la pelle con un solo prodotto ...