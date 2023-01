PD | Bonaccini ad Avellino | “Il Governo pensa di spaccare l’Italia | troverà un muro”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– “Noi chiediamo che per procedere con l’autonomia differenziata, non si può dare un no ideologico. Occorrono i livelli essenziali ben definiti, oppure non se ne fa nulla“. E’ il messaggio che arriva da Stefano, candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico, che nel pomeriggio ha fatto tappa ad. “Servono regole e leggi uguali per tutti – sottolinea – Occorre togliere i residui fiscali. Non vogliano nessun euro in più’. Vogliamo l’autonomia differenziata che risolvesse due aspetti: semplificare la vita di famiglie, cittadini e imprese eliminando la burocrazia per gran parte; la seconda la programmabilità certa di risorse che arrivano, senza ragionare anno per anno”. “Sanità e scuola non possono essere materie divisive – sottolinea il governatore dell’Emilia Romagna – ...