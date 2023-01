Patrizia Rossetti dopo aver lasciato il GFVip rivela | “Facevo fatica a sorridere lì dentro”

Notizie.it

, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin , ha raccontato come sta dopo essersi ritirata dal Grande Fratello Vip per via di alcune "complicazioni" post Covid. Come sta...Inoltre, direttamente dalla casa di Cinecittà del Gf Vip ci sarà, costretta a lasciare il reality per motivi di salute. Infine in studio anche la coppia formata da Giulia Salemi e ... Patrizia Rossetti torna sui social dopo il GF Vip: “Piccole soddisfazioni” Al freddo della montagna. Aurora Ramazzotti si è concessa ancora un weekend in montagna con Goffredo. Ma i due non sono soli. Ci sono gli inseparabili gatti della figlia di Michelle: ...Morta a 21 anni in un incidente stradale la notte del 7 gennaio. Anna Teresa Ciccone, originaria di Nola, stava tornando a casa dopo una serata in discoteca. Con lei un'amica di 20 anni, ...