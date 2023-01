Parenti serpenti | così le parole del fratello di Francesco Rocca mettono a rischio la sua candidatura alla Regione Lazio

Leggi su tpi

(Di domenica 8 gennaio 2023) “Che cosa hai dichiarato? Non ti vergogni?”.pesanti come pietre, soprattutto se arrivano da un. Una vera e propria tempesta si abbatte in queste ore sulla testa di, candidato del centrodestra, per giunta a sole 48 ore dchiusura delle liste. E – data la tempistica – questa nuova polemica potrebbe addirittura portare in forse la sua. La Designazione di, infatti, era una scelta ormai ufficializzata dal punto di vista mediatico, ma non ancora formalizzata sul piano formale e amministrativo.occorre ripercorrere le sorprendenti novità delle ultime ore, per capire come si è arrivati a questo punto. Era nota la condanna di ...