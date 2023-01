(Di domenica 8 gennaio 2023) "Noi pure, discepoli di Gesù, siamo chiamati a esercitare in questo modo la giustizia, nei rapporti con gli altri, nella Chiesa, nella società: non con ladi chie condannando ...

Corriere Roma

Lo ha detto ilall'Angelus. .... Agata Arquilla, i medici Maurizio Balassone e Tina Leopardi, gli infermieri Annamariae ... vice sindaco di Roccacasale, Alba Castorani, consigliere comunale di Pettorano sul Gizio,... Il Papa: «Un cristiano non giudica con durezza e non divide. Il chiacchiericcio uccide l'amore» "Noi pure, discepoli di Gesù, siamo chiamati a esercitare in questo modo la giustizia, nei rapporti con gli altri, nella Chiesa, nella società: non con la durezza di chi giudica e condanna dividendo l ...La morte del Papa emerito, Benedetto XVI, ha spinto di nuovo la riflessione sul mondo cristiano, e non solo, su tematiche relative ai due modi di vivere la cristianità e di intendere il ruolo di Vesco ...