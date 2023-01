Papa Ratzinger | aperte le grotte Vaticane | decine di turisti in fila per omaggiare il Santo Padre

(Di domenica 8 gennaio 2023) La morte diavvenuta a ridosso della fine dell’anno, lo scorso 31 dicembre, ha lasciato un vuoto immenso nel mondo della chiesa. L’affetto e la vicinanza dei fedeli non è tuttavia mancata. Numerose, infatti, le persone accorse in Piazza San Pietro per i funerali del Pontefice che si sono tenuti lo scorso 5 gennaio. Un momento commosso e sentito, al quale ha fatto seguito la sepoltura del Pontefice presso lee precisamente, nella tomba che — prima della beatificazione avvenuta nl 2011 — apparteneva a Carol Wojtyla. Dove verrà sepolto? Domani i funerali di Benedetto XVIleper fare visita aa ...

Avvenire

... recitato con i numerosi fedeli presenti in piazza San Pietro,Francesco ha risposto indirettamente alle polemiche suscitate, subito dopo la morte di, dalle dichiarazioni del ...Leggi anche Funerali, le tre bare con monete, pallio e rogito: l'ultimo saluto alemerito Benedetto XVI Funerali di, migliaia di fedeli in piazza San Pietro.Francesco: '... Così l'ultimo Papa "europeo" parlava alla Chiesa. E al mondo Il pontefice davanti a trentamila fedeli ricorda anche Ratzinger: "Anche chi è caduto in basso, può trovare la mano di Dio e risalire dalle tenebre" ...Ha incontrato 13 volte Benedetto XVI, tra udienze e benedizione delle creazioni presentate in Vaticano, e ha realizzato per lui anche opere personali: lo Stemma Papale e l’icona dei Santi Patroni d’Eu ...