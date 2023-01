Papa Ratzinger | aperte Grotte Vaticane per l' omaggio dei fedeli alla tomba

(Di domenica 8 gennaio 2023) Da questa mattina i, provenienti da diverse regioni d'Italia e dall'estero, sono in fila per renderedi Benedetto XVI alleè tumulato nel luogo dove era sepolto Giovanni Paolo II, spostate nel 2011, all’indomani della beatificazione, nella cappella di San Sebastiano. Sulla lapide l'epigrafe nera con la scritta: "Benedictus PP XVI" (SPECIALE MORTE).

La bara in cipresso approfondimento Funerali, folla di 50mila fedeli: "Santo subito" ...11.35 Omaggio ain Grotte Vaticane Aperte le Grotte Vaticane per consentire ai fedeli l'omaggio alla tomba di Benedetto XVI, sepolto govedì scorso. Ilemerito è tumulato dove prima erano le spoglie di ...La morte di Benedetto XVI ha dato il via alle tensioni all'interno del Vaticano. La presenza del Papa emerito infatti aiutava a smorzare le contrapposizioni tra le due anime della Curia: quella dei co ...Si tratta di un calice, una patena e un cucchiaino in argento provenienti dal monastero di Mater Ecclesiae: «Ora li custodiremo, arricchiscono tutta la cittadinanza» ...