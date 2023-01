TGLA7

- Nel primo Angelus dell'anno in piazza San Pietro, Francesco ha ricordato la sofferenza dei popoli ucraino e russo, utilizzando le stesse parole di Benedetto XVI... ipocritamente, con una concessione qua ed un'altra là, di condurre la vita di un ..., con ... Comunque il 'che io non fugga davanti ai lupi...', resta affermazione tanto pesante quanto ... Papa: 'Pregate per le mamme, sia russe che ucraine, che hanno perso i figli in guerra' « Il chiacchiericcio è un'arma letale, uccide, uccide l'amore, uccide la società, uccide la fratellanza. Chiediamoci: io sono una persona che divide o una persona che condivide». Dopo la morte di Ben ...“Stamattina, secondo la consuetudine, ho battezzato nella Cappella Sistina alcuni neonati, figli di dipendenti della Santa Sede e dello Stato della Città ...