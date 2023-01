Papa Francesco | “Un cristiano non giudica con durezza e non divide”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 8 gennaio 2023) CITTÀ DEL VATICANO – “Noi pure, discepoli di Gesù, siamo chiamati a esercitare in questo modo la giustizia, nei rapporti con gli altri, nella Chiesa, nella società: non con ladi chie condannando le persone in buone e cattive, ma con la misericordia di chi accoglie conndo le ferite e le fragilità delle sorelle e dei fratelli, per rialzarli. Vorrei dirlo così: nonndo, ma conndo. Nonre, ma conre. Facciamo come Gesù: condividiamo, portiamo i pesi gli uni degli altri, invece di chiacchierare e distruggere, guardiamoci con compassione, aiutiamoci a vicenda”. E’ quanto ha detto oggidurante l’Angelus. L'articolo L'Opinionista.