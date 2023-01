Papa Francesco | «Chiacchiericcio arma letale | un cristiano non giudica con durezza né divide»

Agenzia ANSA

Le grandi manovre per la successione a: l'analisi Da quando è scomparsoRatzinger -e cioè dal 31 dicembre scorso - è scoppiato un vero e proprio finimondo . Che si stiano muovendo un sacco di cose in Vaticano è davanti ...dopo la recita dell'Angelus ha parlato delle mamme russe e ucraine: 'Oggi vedendo la Madonna che porta il Bambino nel presepio, che lo allatta ha detto Bergoglio penso alle mamme delle ... Parte il pressing su Francesco per le dimissioni Le Grotte vaticane sono aperte, per permettere ai fedeli di visitare la tomba di Papa Ratzinger. Ad annunciarlo è stato ieri il Vaticano. Papa Benedetto XV si può andare a trovare da stamattina, domen ...Consegnato questa mattina, domenica 8 gennaio, il Messaggio per la Giornata della Pace 2023 di Papa Francesco alle autorità del territorio. Il Vescovo di Pistoia, mons. Fausto Tardelli, al Palazzo Ves ...