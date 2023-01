Papa Francesco | «Chiacchiericcio arma letale | un cristiano non giudica con durezza né divide»

Davanti a questo interrogativo stringente e ripetuto da, a conclusione dell'Angelus nella festività del Battesimo di Gesù, è sorto il dubbio se quell'interrogativo non fosse anche una ...All' Angelus della festa del battesimo di Gesù, recitato con i numerosi fedeli presenti in piazza San Pietro,ha risposto indirettamente alle polemiche suscitate, subito dopo la morte ...Papa Francesco dopo la recita dell'Angelus a piazza San Pietro, ha chiesto di non dimenticare "i nostri fratelli e le nostre sorelle ...“Cari genitori, grazie di aver portato qui i vostri figli, di averli fatti entrare in Chiesa. E questa è una giornata buona, perché non dimentichiamo quando siamo stati battezzati. È come un compleann ...