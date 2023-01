(Di domenica 8 gennaio 2023) Non riesce il miracoloalla Nazionale21 di, caduta in quel di Chieti al cospetto dellacon il sonorissimo risultato di 33-16 che ha consentito proprio agli avversari di staccare (insieme alla Polonia, vincitrice del raggruppamento B) il biglietto per i Campionatiche si svolgeranno quest’estate in Grecia e Germania. Una partita decisamente complicata perche, ancora ferita dal K.O della seconda sfida contro l’Israele, si è trovata davanti una corazzata forte ed estremamente competitiva. L’equilibrio infatti dura soltanto otto giri d’orologio, unico lasso di tempo in cui i nostri ragazzi riescono a recuperare da un parziale di 3-0, trovando la rete del -1. Sarà tuttavia l’ultimo sigillo prima di un vero e ...

OA Sport

Senzafatica la Jomi Salerno chiude il match sul risultato finale di 31 - 20. Jomi Salerno - Alì - Best Espresso Mestrino 31 - 20 (15 - 8) Jomi Salerno: Lolli, Stellato 1, Dalla Costa (VK) 4, ...... ma rimontare di sei gol e passare in vantaggio, vuol dire spendereenergia. Siamo arrivati ... ASDChiaravalle TECNOCEM85 SAN LAZZARO: 31 ASDCHIARAVALLE: 29 SAN ... Pallamano, troppa Croazia per l'Italia Under 21: sfuma l'obiettivo Qualificazione ai Mondiali 2023 Non riesce il miracolo Qualificazione alla Nazionale Under 21 di pallamano, caduta in quel di Chieti al cospetto della Croazia con il sonorissimo risultato di 33-16 che ha consentito proprio agli avve ...MONTEPRANDONE – Un altro brindisi al nuovo anno. Questo del Colle Gioioso dà le vertigini all’Handball Club Monteprandone, capace di rifilare lo sgambetto ...